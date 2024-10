La digitalizzazione in ambito sanitario è un passo fondamentale per migliorare l’efficienza dei servizi e l’esperienza dei pazienti. Un esempio concreto arriva dall’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, che ha recentemente lanciato un nuovo sistema informativo: l’applicazione MoscatiMaps. Questa innovazione consente ai cittadini di orientarsi all’interno della vasta Città Ospedaliera, migliorando la loro capacità di raggiungere rapidamente i reparti, gli ambulatori e altri servizi essenziali.

MoscatiMaps: Come Funziona

Disponibile gratuitamente per smartphone iOS e Android, MoscatiMaps fornisce una mappa interattiva che guida l’utente passo dopo passo attraverso i vari edifici e corridoi del complesso ospedaliero. L’app utilizza la navigazione indoor, abilitata da sensori Bluetooth posizionati strategicamente all’interno della struttura, per trasmettere informazioni di localizzazione ai dispositivi mobili degli utenti.

Una volta attivata l’applicazione, l’utente può facilmente individuare la sua posizione e seguire le indicazioni che lo porteranno direttamente al punto d’interesse prescelto, come il reparto medico, il laboratorio o il punto di pagamento ticket (CUP). L’app fornisce anche informazioni dettagliate sui percorsi alternativi e sull’ubicazione degli ascensori, garantendo così un’esperienza di navigazione fluida anche per chi ha difficoltà motorie.

Un Nuovo Approccio alla Sanità Pubblica

Come sottolineato dal direttore dell’Azienda Ospedaliera, Renato Pizzuti, l’introduzione di MoscatiMaps rappresenta un’importante evoluzione verso un modello di sanità digitale che mette al centro il paziente e le sue esigenze. “La digitalizzazione in sanità è un processo che non può essere ignorato, ma che va favorito per migliorare l’esperienza del paziente, ridurre le frammentarietà organizzative a tutti i livelli e ottimizzare i processi sanitari”, ha affermato Pizzuti.

Questo nuovo servizio non solo agevola la mobilità all’interno della struttura, ma contribuisce anche a snellire i flussi organizzativi e a ridurre i tempi di attesa e di ricerca dei reparti, migliorando complessivamente l’efficienza della gestione ospedaliera.

Navigazione Indoor e Accessibilità

Una delle caratteristiche chiave di MoscatiMaps è la navigazione indoor, che funziona in maniera simile ai servizi di mappatura geografica tradizionale (come Google Maps) ma è progettata per spazi interni. I sensori Bluetooth, installati all’interno della Città Ospedaliera, comunicano con lo smartphone dell’utente, permettendo una localizzazione precisa e dinamica, anche in ambienti dove i segnali GPS potrebbero non essere affidabili.

Inoltre, per facilitare l’accesso, l’app può essere scaricata direttamente attraverso un QR Code disponibile in vari punti della struttura. Questo rende ancora più semplice l’utilizzo per i pazienti e i visitatori, senza necessità di complesse operazioni di installazione.