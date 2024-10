All’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, un cittadino italiano proveniente da Istanbul è sanzionato per aver tentato di introdurre illegalmente 20 esemplari di corallo privi della necessaria documentazione. Questi esemplari appartenevano all’ordine “Scleractinia Bourne”, incluso nell’Appendice II della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Durante un controllo effettuato dai finanzieri della Compagnia di Capodichino, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il bagaglio del passeggero è ispezionato, rivelando i coralli non autorizzati. La mancanza di documenti idonei all’importazione ha portato al sequestro immediato dei campioni.

Il passeggero si troverà ora a fronteggiare una sanzione che può variare tra i 3.000 e i 15.000 euro, a seconda della gravità della violazione, in base alle normative vigenti. Questa operazione sottolinea l’importanza della tutela delle specie in via di estinzione e il rigoroso rispetto delle leggi internazionali sul commercio di fauna e flora.