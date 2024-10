Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni, residente a Napoli e con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’operazione è condotta dalla squadra mobile, durante un servizio di controllo predisposto in zona. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, gli agenti hanno scoperto, all’interno del guardaroba della camera da letto, una scatola contenente una pistola a salve priva del tappo rosso, munita del relativo munizionamento. Inoltre, sono trovate una pistola calibro 9 mm e, in un doppio fondo del medesimo armadio, un contenitore che celava altre due pistole calibro 9 mm con relativi caricatori.

A seguito del ritrovamento delle armi, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è immediatamente tratto in arresto dagli agenti operanti. Le indagini proseguiranno per accertare la provenienza delle armi e per verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali.