Il Comune di Pomigliano d’Arco rilancia il progetto Adotta un’area verde, coltiva la tua città, ideato dal sindaco Raffaele Russo per stimolare cittadini e aziende a prendersi cura del verde urbano. La proposta, già attivata durante il primo mandato di Russo, prevede l’adozione di aiuole e spazi pubblici, affidandone la manutenzione a chi desidera promuoversi attraverso un impegno diretto nella valorizzazione della città.

Obiettivi e Coinvolgimento della Comunità

L’obiettivo del progetto non è solo migliorare il decoro urbano, ma anche promuovere la sensibilizzazione e l’educazione ambientale. “Abbiamo molti spazi a disposizione – spiega il sindaco Russo – sarebbe bello che chiunque volesse promuoversi lo possa fare adottando una delle tante aiuole che necessitano di cura”. L’iniziativa si propone di creare un movimento civico che sottolinei come il cambiamento possa partire da piccoli gesti, coinvolgendo aziende e privati in una collaborazione che unisce pubblico e privato per il bene comune.

Una Città Più Verde e Consapevole

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende dare un volto più curato e sostenibile a Pomigliano, dimostrando che la cura del territorio non è solo un compito delle istituzioni ma può essere condiviso con l’intera comunità. Il progetto è un invito a riflettere sull’importanza del verde urbano, puntando a trasmettere alle future generazioni il valore della partecipazione attiva e della tutela ambientale.

Come Partecipare al Progetto

Chiunque sia interessato – cittadini, attività commerciali o aziende – può aderire al progetto richiedendo l’adozione di uno spazio verde. L’amministrazione locale si impegna a garantire il supporto necessario e a promuovere le attività di manutenzione realizzate dai volontari, facendo di questa iniziativa un esempio virtuoso di collaborazione.