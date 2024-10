Il Bonus Natale 2024, previsto dal decreto omnibus, offre un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti, erogata insieme alla tredicesima mensilità. Per accedere a questo beneficio, è necessario rispettare alcuni requisiti e seguire una procedura di richiesta specifica. Di seguito, i dettagli e le novità introdotte dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti per il Bonus Natale 2024

Per ottenere il Bonus Natale da 100 euro, i lavoratori dipendenti devono soddisfare i seguenti tre requisiti:

Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024. Il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non è incluso nel calcolo.

Presenza di coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. In caso di nucleo familiare monogenitoriale, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Il coniuge non deve essere legalmente separato.

Capienza fiscale. L’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’articolo 13, comma 1 del TUIR.

Come Richiedere il Bonus

Per ottenere il Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve seguire una specifica procedura:

Richiesta scritta al datore di lavoro: il dipendente deve presentare una domanda dichiarando di avere i requisiti per accedere al bonus. Nella richiesta devono essere indicati i codici fiscali del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o solo dei figli, nel caso di nuclei familiari monogenitoriali).

Autocertificazione dei requisiti: il dipendente deve autocertificare di rispettare i limiti di reddito e i requisiti familiari previsti dalla norma.

Il datore di lavoro, agendo come sostituto d’imposta, riconoscerà l’indennità e potrà recuperare le somme come credito da utilizzare in compensazione.

Caratteristiche del Bonus e Modalità di Erogazione

L’importo del Bonus Natale è fisso e non varia in base al tipo di contratto di lavoro (determinato o indeterminato) né in base all’orario di lavoro (part-time o full-time). Tuttavia, l’indennità sarà parametrata ai giorni di lavoro svolti durante l’anno.

Dichiarazione dei Redditi e Rimodulazione

L’importo del Bonus Natale potrà essere rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi, anche se non erogato dal datore di lavoro. Nel caso in cui venga erogato in misura inferiore o risulti non spettante, l’importo dovrà essere restituito o conguagliato.

Finanziamenti per il Bonus Natale 2024

Per sostenere il costo di questa indennità, stimato in circa 100,3 milioni di euro per il 2024, il governo ha previsto delle riduzioni di fondi e accantonamenti provenienti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.