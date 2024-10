Dal 28 settembre 2024, non si hanno più notizie di Antonio Boccalà, un napoletano di 33 anni che avrebbe dovuto prendere un volo da Parigi a Napoli. Tuttavia, Antonio non è mai salito su quell’aereo, e la sua famiglia è ormai disperata. I parenti hanno lanciato un appello sui social e si sono messi in contatto con la Farnesina per cercare di ottenere informazioni su di lui. Il cellulare di Antonio risulta spento, e nessuno sa dove possa essere.

L’Appello della Sorella sui Social

La sorella di Antonio, Rita, ha condiviso un messaggio toccante sui social, chiedendo aiuto per ritrovare il fratello. «Non è mai partito da Parigi e non è tornato a casa. Il telefono è spento e non abbiamo più notizie. Se avete amici in Francia, specialmente a Parigi, datemi una mano, è in uno stato confusionale», ha scritto Rita, cercando di coinvolgere chiunque possa avere informazioni.

Chi è Antonio Boccalà?

Antonio Boccalà è un giovane napoletano che lavora come elettricista di macchina sulle navi da crociera della Princess Cruises. Amante dei viaggi e del calcio, Antonio sui social mostra una grande passione per la vita e il suo lavoro. Alto 1,88 m, con capelli e barba scuri, Antonio è un viaggiatore entusiasta, come dimostra la sua bio su Instagram: «I love my life and my job», seguita da un aereo e numerose bandiere di Paesi diversi.

Un Malore in Canada?

Secondo alcune fonti, come riportato dal sito Tag24, Antonio avrebbe accusato un malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera in Canada. Questo dettaglio solleva interrogativi sul suo stato di salute e sul suo possibile stato confusionale, che potrebbe aver contribuito alla sua scomparsa.

L’Appello della Famiglia Continua

La famiglia di Antonio non perde la speranza e continua a fare appelli sui social, nella speranza che qualcuno in Francia o altrove possa fornire informazioni utili. Rita ha concluso il suo appello con una nota di speranza: «Sono sicura che uniti e con il vostro aiuto lo riusciremo a trovare».