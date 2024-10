Dopo giorni di maltempo e intense alluvioni che hanno colpito gran parte d’Italia, arriva una fase di stabilità atmosferica grazie all’anticiclone africano, che si sta estendendo verso il Mediterraneo. Secondo 3B Meteo, il clima migliorerà nei prossimi giorni grazie alla combinazione tra l’alta pressione delle Azzorre, che si sta spostando verso l’Europa centrale, e l’anticiclone sub-tropicale africano, che sta avanzando verso il nostro Paese. Questo incontro creerà un’ampia area di stabilità che garantirà giornate asciutte e soleggiate in gran parte d’Italia.

Nebbia e Foschie Mattutine: Un’Effetto Collaterale dell’Alta Pressione

L’anticiclone porterà sole e temperature miti, ma anche qualche insidia, come la nebbia persistente in Pianura Padana e nelle valli del Centro Italia. L’assenza di venti limiterà il ricambio d’aria, favorendo la formazione di foschie nelle prime ore del mattino. Il fenomeno potrebbe oscurare il cielo per qualche ora, specialmente nelle aree pianeggianti e nei fondovalle.

Temperature Fuori Stagione: Record di Massime in Diverse Città

Questa ondata di stabilità atmosferica sarà accompagnata da un aumento delle temperature che supereranno le medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord.

Roma dovrebbe toccare massime record per il periodo, raggiungendo ben 25°C.

Firenze, Palermo, Napoli, e Cagliari vedranno temperature comprese tra i 23 e i 24°C.

Anche il Nord sarà più caldo del normale: Milano, Torino e Venezia registreranno temperature superiori ai 20°C.

Queste condizioni, più simili a una primavera avanzata che a un autunno inoltrato, dovrebbero protrarsi almeno fino al ponte di Ognissanti, consentendo a chi lo desidera di godere di un clima piacevole durante le festività.

Primo Assaggio d’Inverno Dopo il 2 Novembre

Gli esperti meteo prevedono che, dopo il ponte di Ognissanti, una prima ondata di freddo potrebbe irrompere nel Nord Italia, portando con sé temperature più rigide e un vero anticipo di inverno. Nel Centro-Sud, invece, il clima mite dovrebbe proseguire ancora per qualche giorno nella prima settimana di novembre.