Ancora disagi per i pendolari e i viaggiatori della Circumvesuviana: nel pomeriggio, un convoglio partito da Napoli alle 15:53 e diretto a Sorrento ha subito un arresto improvviso a causa di problemi tecnici. La circolazione è interrotta tra le stazioni di San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, lasciando numerosi passeggeri in attesa e creando non pochi disagi sulla linea.

La Comunicazione di EAV e le Possibili Soluzioni

L’Ente Autonomo Volturno (EAV), gestore della Circumvesuviana, ha confermato che il problema è dovuto a un’avaria del treno. In attesa della risoluzione del guasto e della rimozione del convoglio dalla tratta, è possibile che siano predisposti servizi di trasporto alternativi, come autobus sostitutivi, per garantire la mobilità dei passeggeri bloccati.

Disagi per gli Utenti e Impatto sul Servizio

La tratta Napoli-Sorrento è tra le più trafficate, utilizzata sia dai pendolari locali sia dai turisti diretti verso la costiera. Gli utenti della linea vesuviana lamentano da tempo una serie di problematiche legate a guasti frequenti e ritardi, e l’odierno stop non fa che alimentare le critiche verso la gestione della rete ferroviaria da parte di EAV.