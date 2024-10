Amperis, azienda all’avanguardia nel settore dell’energia, ha inaugurato la sua nuova sede nel cuore di San Giuseppe Vesuviano, segnando una svolta significativa per il territorio. All’evento era presente il sindaco Michele Sepe, che ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa del giovane gruppo di imprenditori. Questi ultimi, con idee innovative, mirano a portare sul territorio un nuovo gestore energetico in grado di valorizzare il tessuto locale e migliorare l’efficienza energetica della zona vesuviana.

Un punto di riferimento per il territorio

Con l’apertura di un ufficio fisico a San Giuseppe Vesuviano, Amperis si propone di essere ancora più vicina alla sua clientela, accompagnandola in ogni fase del processo energetico, dalla consulenza alla fornitura di servizi. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: fornire un supporto umano e trasparente, mantenendo un forte legame con il territorio.

La nuova sede rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto industriale dell’azienda, focalizzato sull’elettrificazione e sull’efficientamento energetico non solo di San Giuseppe Vesuviano, ma di tutta l’area vesuviana. Grazie all’impegno e alla validità del progetto, la crescita di Amperis è stata costante e notevole, a guidare il progetto ci sono i fratelli Ambrosio ormai professionisti del settore da oltre 10 anni , passati dalla vendita porta a porta ad una Spa riconosciuta nel settore energetico italiano .

Un’azienda con una mission chiara

Amperis SPA si distingue quindi per la sua mission: migliorare il territorio e renderlo più efficiente dal punto di vista energetico. I soci dell’azienda spiegano che la loro visione va ben oltre la semplice fornitura di energia. “La nostra mission è migliorare il nostro territorio ed efficientarlo al meglio”, affermano con orgoglio.

Il motto di Amperis riflette appieno questi valori: “Energia su Misura”, un marchio di fabbrica aziendale che ha riscontrato successo. Infatti per ogni cliente ci sarà un’offerta dedicata a seconda delle esigenze e che permetterà di abbattere i costi della fattura elettrica. Vogliamo dare al nostro cliente un servizio umano, sostenibile e solidale, nel segno della trasparenza e dell’affidabilità, con la massima attenzione verso ogni esigenza. Questa attenzione verso i clienti, unita a un forte impegno per la sostenibilità, rende Amperis un attore chiave nella trasformazione energetica di tutta la regione Campania.

Un futuro di crescita e innovazione

L’inaugurazione della nuova sede è solo l’inizio per Amperis S.p.A. , che ha ambiziosi piani di espansione. Con un modello di business innovativo e una forte connessione con il territorio, l’azienda mira a diventare un punto di riferimento non solo per San Giuseppe Vesuviano, ma anche per tutta l’Italia.