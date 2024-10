La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona ha denunciato un amministratore di sostegno, accusato di peculato per aver sottratto oltre 120mila euro dal conto corrente di un suo familiare, affidato alle sue cure a causa di gravi deficit cognitivi. L’uomo, incaricato di gestire il patrimonio del parente inabile, è sospettato di aver utilizzato a fini personali i fondi destinati al benessere e alle cure mediche dell’assistito.

I Dettagli delle Indagini

Le indagini, condotte dai finanzieri della Tenenza di Fabriano, hanno rivelato che l’amministratore prelevava somme ingenti dal conto del familiare, effettuando bonifici e prelievi in contanti per trasferirli sul proprio conto. Le somme sottratte avrebbero dovuto coprire le spese quotidiane e le cure mediche del soggetto assistito, ma sono state invece usate dall’indagato per spese personali.

Gli accertamenti finanziari condotti dalla Guardia di Finanza sono stati cruciali per ricostruire le operazioni bancarie sospette. Attraverso verifiche sui conti correnti e la raccolta di testimonianze, le Fiamme Gialle hanno potuto identificare le condotte illecite che hanno portato alla denuncia.

L’Amministratore di Sostegno: Obblighi e Reato di Peculato

L’amministratore di sostegno riveste un ruolo paragonabile a quello di un pubblico ufficiale, con il dovere di tutelare i diritti e gli interessi di persone non in grado di provvedere a se stesse. La gestione impropria dei fondi da parte dell’indagato costituisce, pertanto, un reato di peculato, che si verifica quando un soggetto incaricato di un pubblico servizio si appropria indebitamente di beni o somme di denaro altrui.

Il Sequestro Preventivo dei Beni

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro preventivo di beni dell’indagato per un valore equivalente a quanto sottratto, ovvero 120mila euro. Il provvedimento comprende due immobili e somme di denaro sui conti dell’uomo, per assicurare il recupero delle risorse sottratte e garantirne la restituzione al parente assistito.