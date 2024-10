Nella notte, le forti piogge hanno provocato una serie di disagi nella zona di Agerola e dintorni, a causa dell’invasione di acqua e detriti provenienti dal Monte Pendolo. Le strade maggiormente colpite dall’alluvione sono state via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la strada statale per Agerola. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni significativi a cose, ma le strade sono temporaneamente chiuse per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Al momento, nonostante la cessazione delle piogge, la strada per Agerola rimane ancora interrotta per consentire ulteriori interventi di messa in sicurezza e rimozione dei detriti.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurarsi che le condizioni meteo non peggiorino e che la circolazione possa essere ripristinata al più presto.