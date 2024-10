Domani, 30 ottobre alle ore 10:30, presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, si terrà l’inaugurazione del nuovo Blocco Operatorio e la messa in funzione del primo robot chirurgico pubblico dell’ASL Salerno, il “Da Vinci”. Questo avanzato sistema robotico rappresenta un punto di svolta per la chirurgia mininvasiva nel Salernitano, introducendo nuove opportunità di trattamento per i pazienti e potenziando l’efficienza e la precisione nelle procedure chirurgiche.

Un Sistema Avanzato per una Chirurgia all’Avanguardia

Il robot “Da Vinci” è una soluzione di ultima generazione che combina la robotica con l’intelligenza artificiale per assistere i chirurghi nelle operazioni più complesse. Grazie alla sua tecnologia, l’ASL Salerno potrà offrire interventi in diversi ambiti: Urologia, Ginecologia, Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale. Questa strumentazione all’avanguardia permetterà di migliorare la qualità delle operazioni riducendo l’invasività dei trattamenti e, di conseguenza, le sofferenze e i tempi di recupero dei pazienti.

Ospiti e Partecipanti alla Cerimonia

All’inaugurazione parteciperanno figure di spicco sia del mondo sanitario che istituzionale. Saranno presenti il Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno Monsignor Giuseppe Giudice, il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, il Direttore Generale dell’ASL Salerno ingegner Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Primo Sergianni, il Direttore Amministrativo Germano Perito, la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale Umberto I, dottoressa Rosalba Santarpia, e il Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Urologia, professor Roberto Sanseverino. A concludere i lavori sarà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che illustrerà anche le prospettive future per la sanità pubblica regionale.