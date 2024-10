Alla fine di ottobre, l’INPS ha previsto una serie di accrediti per le famiglie italiane, concentrandosi su prestazioni come l’Assegno Unico e i congedi di maternità e parentali. Ecco le date e i dettagli da segnare sul calendario per chi ha presentato domanda.

1. Assegno Unico per i Figli: Chi lo Riceve a Fine Ottobre?

L’Assegno Unico per i figli a carico fino ai 21 anni, erogato previa domanda all’INPS, è tra le principali prestazioni che verranno accreditate in questi giorni. Il 28 ottobre è la data fissata per questo pagamento per le seguenti famiglie:

Famiglie che hanno subito variazioni di importo rispetto ai mesi precedenti.

Famiglie che ricevono la prima mensilità dell’Assegno Unico, avendo presentato domanda a settembre.

Per le famiglie con figli disabili, non sono previsti limiti d’età per l’accesso all’Assegno Unico.

2. Congedo di Maternità: Obbligatorio e Parentale

Congedo Obbligatorio

Il congedo di maternità obbligatorio garantisce alla lavoratrice l’80% della retribuzione. L’azienda può integrare il restante 20% a discrezione.

Congedo Parentale

Il congedo parentale, invece, è facoltativo e permette di ottenere il 30% della retribuzione. La recente Legge di Bilancio per il 2025, però, ha reso permanente un miglioramento per i genitori: entro il sesto anno di vita del bambino, è previsto il congedo parentale retribuito all’80% per tre mesi, anziché il tradizionale 30%.