Questa mattina in Piazza Umberto I a Calvizzano, alcuni passanti hanno rinvenuto su una panchina un vecchio telefono accanto a una radiolina e a dei fogli dattiloscritti che contenevano la descrizione di un presunto ordigno esplosivo. La scoperta ha destato immediata preoccupazione, facendo scattare l’allarme e mobilitando le forze dell’ordine.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

A seguito della segnalazione, il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Marano di Napoli è prontamente intervenuto, delimitando l’area circostante per garantire la sicurezza pubblica. L’ispezione condotta dai militari ha permesso di scongiurare la presenza di qualsiasi manufatto esplosivo, riportando così tranquillità tra i cittadini. L’area è accuratamente bonificata, e tutti gli oggetti ritrovati sono sottoposti ad ulteriori controlli per escludere qualsiasi rischio residuo.

Le Parole del Sindaco di Calvizzano

Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha espresso il proprio disappunto per l’incidente, descrivendolo come un gesto volto a generare disagi tra la popolazione. «Purtroppo viviamo in una realtà in cui quotidianamente qualche balordo o balordi si divertono ad arrecare disagi al prossimo», ha dichiarato il primo cittadino. Ha inoltre sottolineato la tempestività con cui è stata attivata la rete emergenziale, esprimendo fiducia nel fatto che l’autore del gesto verrà presto individuato grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Ringraziamenti

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto ringraziare i Carabinieri della Compagnia di Marano, il comandante Leso, i reparti speciali intervenuti sul posto, e la Polizia Municipale per il rapido e professionale intervento che ha permesso di riportare la calma. «Tutto è bene quel che finisce bene», ha concluso il sindaco, esprimendo gratitudine per l’efficace collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.