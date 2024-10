A Napoli, gli agenti dell’unità operativa investigativa-ambientale della polizia locale hanno salvato un pappagallino maltrattato in Piazza San Gaetano. L’uomo, già noto per simili reati, costringeva il piccolo animale, tenuto in una scatola con le ali tagliate, a pescare bigliettini numerati per “predire” i numeri del lotto in cambio di denaro, soprattutto dai turisti.

Maltrattamento Animale in Piazza San Gaetano

Il pappagallino, privato di acqua e cibo, era tenuto in condizioni disumane: con le ali tagliate per impedirgli di volare e rinchiuso in uno spazio angusto. Dopo l’intervento della polizia locale, l’uomo è denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animale e ha ricevuto una sanzione amministrativa di 1.200 euro.

Il Salvataggio e le Cure per il Pappagallino

Dopo il sequestro, il pappagallino è stato immediatamente trasportato al presidio veterinario “Frullone,” dove riceverà le cure necessarie per il recupero della salute. Una volta ristabilito, sarà affidato a una famiglia che possa garantirgli le attenzioni e il benessere di cui ha bisogno.