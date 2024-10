Un momento di svago familiare si è trasformato in un incidente imbarazzante per un 33enne di Giugliano in Campania, evaso dai domiciliari per recarsi in pasticceria. La sua uscita, programmata per gustare dolci tipici con la moglie e il figlio, si è rivelata fatale quando, tra i clienti, si trovava un carabiniere in borghese che stava semplicemente comprando pasticcini per la sua famiglia.

La Scoperta

Mentre il 33enne era in fila con i suoi cari, il militare, reduce dal turno di servizio, lo ha riconosciuto subito. Invece di intervenire in modo appariscente, il carabiniere ha deciso di agire con discrezione. Ha contattato il numero di emergenza 112 e, con molta calma, si è avvicinato all’uomo.

L’Intervento

Con un gesto pacato, il carabiniere ha posato la mano sulla spalla dell’evaso, evitando di creare allarmismi tra i clienti presenti. In questo modo, l’arresto è avvenuto senza scene di panico, permettendo all’uomo di attendere l’arrivo della pattuglia in maniera relativamente tranquilla.

Il 33enne è arrestato per evasione e riportato agli arresti domiciliari, dove dovrà rimanere in attesa di giudizio. Questa situazione mette in evidenza non solo il rischio di evasione dal regime di detenzione, ma anche l’importanza della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, anche nei momenti di apparente relax.