Un’aggressione in pieno giorno, sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza. È quanto accaduto ieri all’ingresso della Linea 1 della metropolitana di Piazza Garibaldi a Napoli, dove tre lavoratori dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) sono intervenuti per difendere una giovane ragazza, vittima di un’aggressione da parte del suo compagno.

Il Racconto dei Testimoni

“Erano le 9.30 del mattino, eravamo in servizio ai tornelli, quando abbiamo notato due ragazzi, una coppia, che litigavano,” racconta Francesco Fusco, uno dei lavoratori intervenuti. Il ragazzo, visibilmente aggressivo, strattonava la ragazza, vietandole di entrare nella metropolitana e spingendola contro il muro mentre alzava la voce. I tre lavoratori, rendendosi conto della gravità della situazione, si sono subito attivati: “Abbiamo separato i due, abbiamo aperto il tornello e siamo riusciti a far entrare la ragazza mentre lui, che era senza biglietto, si è diretto verso le macchinette per acquistarlo.”

L’Intervento Cruciale

Mentre il ragazzo si allontanava per fare il biglietto, la ragazza, spaventata, si è bloccata in un angolo, piangendo. Gli operatori le hanno chiesto se desiderasse contattare il 118 o la polizia, e le hanno consigliato di presentare denuncia, ma lei ha rifiutato. Nonostante ciò, il personale ha deciso di rimanere vicino alla giovane per garantire la sua sicurezza. “Una volta che il ragazzo ha comprato il biglietto, si è diretto nuovamente verso di lei. A quel punto, la ragazza ha iniziato a scendere velocemente le scale, inseguita dal ragazzo. Noi li seguivamo per assicurarci che non succedesse nulla di grave,” ha spiegato Fusco.

Un Finale Positivo

Fortunatamente, la giovane è riuscita a salire sul treno, mentre il suo aggressore non è riuscito a seguirla. Questo rapido intervento ha certamente evitato ulteriori problemi sulla banchina.

Riconoscimento dell’Operato

Il direttore generale di ANM, Francesco Favo, ha espresso la sua soddisfazione per l’operato dei lavoratori: “Il personale di ANM è il vero patrimonio dell’azienda. Sono sempre pronti a fornire informazioni e supporto a turisti e cittadini. Con la loro professionalità e umanità, rappresentano una risorsa preziosa per l’intera città.”