Napoli piange un’altra vittima della strada. Valeria Vertaglio, 42 anni, sposata e madre di due bambini piccoli, è stata tragicamente investita e uccisa oggi, 1 ottobre 2024, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Alessandro Volta, nei pressi di via Marina. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola e stava tornando a casa quando è stata travolta da un’auto.

L’Incidente Mortale in Via Marina

Valeria stava attraversando un passaggio pedonale con semaforo, situato nella corsia preferenziale di via Alessandro Volta, quando una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 22 anni, l’ha investita violentemente. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata per circa dieci metri, cadendo a terra in modo fatale. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, per Valeria non c’è stato nulla da fare. Il suo decesso è stato purtroppo constatato sul posto.

Questa tragedia rappresenta la 21esima morte bianca causata da un incidente stradale a Napoli nel 2024, evidenziando ancora una volta la pericolosità delle strade cittadine.

Le Indagini sull’Incidente

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il conducente dell’auto, un giovane di 22 anni, è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici, di cui si attendono gli esiti. Nel frattempo, l’auto è stata sequestrata e la patente del ragazzo ritirata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, sotto la direzione del generale Ciro Esposito. Il magistrato di turno ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità e capire se ci siano state violazioni del codice della strada.

Impatto sulla Viabilità e Reazioni del Quartiere

A causa dell’incidente, la corsia preferenziale di via Alessandro Volta è stata temporaneamente chiusa al traffico. La linea del tram che percorre quella zona è stata sospesa, causando notevoli disagi alla circolazione. L’area è stata delimitata con nastro bianco e rosso, mentre il traffico in via Marina è andato in tilt, con lunghe code formatesi nelle ore successive all’incidente.

Il quartiere è in lutto. I vicini e i residenti si sono stretti attorno alla famiglia di Valeria Vertaglio, esprimendo profondo dolore e sconcerto per una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Valeria era una mamma amata e conosciuta, e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile.