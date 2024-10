Una donna di 42 anni è stata tragicamente investita e uccisa questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Alessandro Volta, nei pressi del parcheggio Brin. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, quando la vittima stava tornando a casa dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola.

La Dinamica dell’Incidente

Alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente si trovava un 22enne, che percorreva la corsia preferenziale di via Volta in direzione San Giovanni. Il giovane, in stato di shock dopo l’accaduto, ha investito la donna, facendola sbalzare di circa dieci metri. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Intervento della Polizia Locale e Provvedimenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno avviato subito le indagini. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il sequestro del veicolo e il ritiro della patente del giovane conducente. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami di rito. Inoltre, il 22enne è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici previsti in questi casi.

La Comunità

L’incidente ha sconvolto la comunità locale, colpita dalla tragica morte della donna che, pochi minuti prima, aveva accompagnato i figli a scuola. L’evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle regole, in particolare nelle zone riservate alla circolazione pedonale e alle corsie preferenziali.