Domani, 3 ottobre, la città di Torre del Greco si fermerà per commemorare il giovane Ciro, lo studente di 16 anni tragicamente scomparso la scorsa settimana dopo essere caduto da una finestra dell’istituto Pantaleo. Il sindaco Luigi Mennella ha proclamato il lutto cittadino per la giornata, ordinando bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, la sospensione di tutte le attività ludiche e ricreative, e la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia funebre.

Un’intera comunità colpita dalla tragedia

La morte di Ciro ha profondamente scosso la comunità di Torre del Greco. «L’amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini, intende manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari», ha dichiarato il sindaco Mennella.

I funerali di Ciro si terranno domani alle 16 presso la basilica di Santa Croce, dove è attesa una partecipazione massiccia di amici, parenti e concittadini per esprimere solidarietà alla famiglia colpita dal lutto.

Minuto di silenzio nelle scuole

Con l’ordinanza, il sindaco invita anche tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, ad osservare un minuto di silenzio alle ore 11 come segno di cordoglio. Mennella ha inoltre esortato i cittadini a partecipare alla celebrazione funebre in raccoglimento e rispetto, in segno di tangibile solidarietà e condivisione del dolore che ha colpito la famiglia del giovane studente.

Un momento di unione e riflessione per una comunità che si stringe attorno alla famiglia di Ciro in un giorno di profonda tristezza.