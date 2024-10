A Saviano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto un’attività di spaccio gestita da un 17enne incensurato proveniente da una famiglia rispettabile. Durante un blitz effettuato nell’appartamento del giovane, in presenza dei suoi genitori, i militari hanno sequestrato 118 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, uno spinello, un quaderno contenente i conti relativi all’attività illecita e 185 euro in contanti, suddivisi in piccoli tagli, segno di un traffico al dettaglio.

Il minorenne, che aveva organizzato un vero e proprio business di spaccio, è arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La scoperta di un giovane insospettabile alla guida di un’attività del genere ha sorpreso gli inquirenti, mettendo in luce il coinvolgimento di minorenni anche in contesti criminali apparentemente lontani da situazioni familiari problematiche.