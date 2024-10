Grande evento questa sera alle ore 21:00 a Palma Campania, in Piazza De Martino per l’attesissimo concerto di Cristina D’ Avena. Cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, interprete di sigle di cartoni animati che hanno e fanno la storia. Esordisce a tre anni partecipando allo Zecchino D’Oro con “Il valzer del moscerino”. Da quel momento la sua carriera sarà per sempre legata ai bambini e alla televisione, le sue grandi passioni. Cristina si è ritagliata il suo spazio nel mondo delle sigle dei cartoni animati, ottenendo un grandissimo successo, tanto da fare da colonna sonora a diverse generazioni negli anni Ottanta e Novanta.

E ancora oggi i suoi concerti fanno registrare il tutto esaurito e il pubblico non è quello dei bambini piccoli, ma è quello di tutte le persone che negli anni sono cresciuti con la sua voce e che oggi si emozionano cantando la canzone dei Puffi, Pollon, Mila e Shiro, Lady Oscar. Grazie a questo gran successo, nel 2016 Cristina è stata invitata sul palco del Festival di Sanremo. Negli anni Duemila ha iniziato una collaborazione con i Gem Boy, band che faceva cover demenziali di tutte le sigle di Cristina. La band e la cantante si sono incontrati casualmente in un Autogrill ed è subito scattato il colpo di fulmine artistico.

Un’artista nel cuore di tanti, che grazie all’ impegno dell’ Amministrazione Comunale di Palma Campania a supporto dell’ente Fondazione Carnevale Palmese, questa sera sarà Regina dello Special Guest dell’ evento ” Notte delle Quadriglie ” start up del Carnevale 2025.