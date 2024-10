A novembre 2024 arrivano nuovi bonus e contributi per aiutare i lavoratori a fronteggiare il carovita. Gli Enti Bilaterali in diverse regioni italiane stanno mettendo a disposizione fondi e sostegni per supportare le famiglie in difficoltà a causa dei rincari. Tra le regioni più attive troviamo Toscana, Abruzzo e Sicilia, con iniziative volte a sostenere la capacità di spesa dei lavoratori in settori specifici.

Toscana: Bonus fino a 1500 euro per il Terziario

In Toscana, l’Ente Bilaterale del Terziario ha stanziato un fondo di 550.000 euro destinato ai lavoratori che hanno prestato servizio per almeno 4 mesi negli ultimi 12. Il bonus ammonta a 1500 euro per ciascun lavoratore e può essere utilizzato per 14 categorie di spese. Ogni beneficiario può richiedere fino a 3 bonus per le spese ammissibili. Questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per le famiglie toscane che stanno affrontando le difficoltà economiche derivanti dall’aumento del costo della vita.

Abruzzo: 150 euro per ISEE sotto i 40.000 euro

Anche in Abruzzo, l’Ente Bilaterale del Territorio (EBT) ha attivato un sostegno per i lavoratori con redditi più bassi. I lavoratori con un ISEE inferiore a 40.000 euro possono richiedere un bonus di 150 euro una tantum. Tuttavia, le risorse sono limitate a soli 20.000 euro, consentendo l’erogazione di 133 contributi. Questo bonus, anche se di importo modesto, è destinato a dare un sollievo immediato alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà.

Sicilia: Contributi fino a 400 euro per spese scolastiche, sanitarie e sportive

In Sicilia, l’Ente Bilaterale di Ragusa ha stanziato 60.000 euro per fornire contributi in sette diverse categorie di spese, tra cui occhiali, cure dentistiche per i figli, sostegno per nascite, attività sportive, libri e formazione. Ogni lavoratore può richiedere contributi cumulabili fino a 400 euro a persona, con un tetto massimo di 1000 aziende che possono beneficiare di questi fondi. Questa iniziativa è particolarmente rivolta a sostenere le famiglie nelle spese legate alla crescita e alla salute dei figli.

Il Ruolo degli Enti Bilaterali nel Sostenere i Lavoratori

Gli Enti Bilaterali, finanziati dalle aziende, svolgono un ruolo cruciale nel fornire sostegno economico ai lavoratori in un periodo caratterizzato da un forte aumento dei prezzi. Le iniziative messe in campo da regioni come Toscana, Abruzzo e Sicilia dimostrano l’attenzione verso le difficoltà delle famiglie italiane e la volontà di offrire contributi concreti per migliorare la qualità della vita dei lavoratori.