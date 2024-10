Nel 2023, la Città Metropolitana di Napoli ha visto un aumento del numero di incidenti stradali, secondo i dati ACI-ISTAT. Complessivamente, si sono verificati 5.416 incidenti, che hanno causato 88 morti e 7.385 feriti. Rispetto al 2022, si evidenzia un calo del 10,2% dei decessi, ma un incremento del 5,9% degli incidenti e del 6,3% dei feriti. Questi numeri, tuttavia, comportano un costo sociale notevole: oltre 560 milioni di euro nella sola provincia di Napoli.

Principali Comuni Coinvolti

L’analisi esclude il capoluogo, che registra i valori più alti in termini assoluti. Tra i comuni più colpiti dal fenomeno dell’incidentalità troviamo:

Pozzuoli con 194 incidenti, l’unico a registrare un calo del 16,4%;

Giugliano in Campania con 184 incidenti (+7,1%);

Torre del Greco con 139 incidenti (+6,9%);

Casoria con 133 incidenti (+9,8%);

Afragola con 116 incidenti (+11,5%).

Feriti e Decessi nei Comuni Maggiormente Colpiti

I dati sui feriti seguono un andamento simile a quello degli incidenti. Pozzuoli guida la classifica con 286 feriti, ma segna una diminuzione del 16,1%. Al contrario, Giugliano, Casoria e Torre del Greco vedono aumenti considerevoli:

Giugliano in Campania: 265 feriti (+10,9%);

Casoria: 194 feriti (+14,8%);

Torre del Greco: 179 feriti (+9,8%).

Per quanto riguarda i decessi, Giugliano in Campania registra 5 morti, nonostante un calo del 50% rispetto all’anno precedente. Seguono:

Castellammare di Stabia con 4 decessi (+100%);

Casalnuovo con 3 decessi (+200%);

Torre del Greco con 3 decessi (-25%);

Pozzuoli con 3 decessi (-62,5%).

I Comuni con il Maggior Tasso di Mortalità

Alcuni piccoli comuni hanno registrato un tasso di mortalità significativamente più alto. In particolare:

Comiziano ha visto un preoccupante incremento degli incidenti, passando da 1 a 11 in un anno, con un decesso e 25 feriti, raggiungendo un tasso di mortalità di 9,1 (contro l’1,6 della media metropolitana).

Casalnuovo di Napoli ha registrato 3 decessi su 35 incidenti, con un tasso di mortalità di 8,6.

Incidenti in Rapporto alla Popolazione e ai Veicoli

Riguardo al rapporto tra incidenti e popolazione, i comuni con i valori più elevati sono:

Comiziano con 6,5 incidenti per 1.000 abitanti;

Piano di Sorrento con 3,9 incidenti per 1.000 abitanti;

Castello di Cisterna con 3,8 incidenti per 1.000 abitanti.

In relazione al parco veicoli, Comiziano risulta di nuovo il comune con la più alta incidenza, registrando 8,9 incidenti per 1.000 veicoli, seguito da:

Castello di Cisterna con 4,8 incidenti per 1.000 veicoli;

Pompei con 4,2 incidenti per 1.000 veicoli.

Comuni Virtuosi

Infine, il comune di Visciano si distingue per essere il più sicuro, non registrando alcun incidente né decesso.