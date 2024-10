Il Governo italiano ha annunciato un nuovo bonus di 850 euro mensili destinato a sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà, in particolare quelle con persone anziane non autosufficienti. Questa misura, prevista a partire dal 1° gennaio 2025, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è volta ad alleviare il peso delle spese quotidiane in un periodo segnato dall’aumento dei costi energetici e dall’inflazione.

A chi spetta il Bonus di 850 euro?

Il bonus sarà erogato esclusivamente alle persone anziane over 80 con gravi invalidità e in condizioni economiche critiche. In particolare, potranno accedere alla misura coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro. Si tratta di individui che, nonostante l’indennità di accompagnamento, faticano a sostenere le spese per l’assistenza quotidiana.

Gli anziani che già percepiscono l’indennità di accompagnamento, attualmente pari a 531,76 euro mensili, potranno richiedere questo nuovo voucher per coprire le spese di assistenza come l’assunzione di una badante o l’utilizzo di servizi specializzati presso strutture di cura.

Come funziona il Bonus?

Il bonus di 850 euro sarà erogato mensilmente sotto forma di voucher, che potrà essere utilizzato esclusivamente per pagare servizi assistenziali, sia domiciliari che presso strutture specializzate. Questa misura sarà attiva per due anni, dal 2025 al 2026, fornendo un sostegno continuativo alle famiglie in difficoltà.

È importante notare che, se il voucher non viene utilizzato interamente durante il mese, il bonus sarà sospeso per quel mese specifico, rendendo essenziale una gestione accurata delle risorse.

Come fare domanda per il Bonus di 850 euro?

Per poter richiedere il bonus, sarà necessario presentare domanda all’INPS. Le modalità di richiesta saranno dettagliate nel decreto attuativo previsto entro la fine del 2024. È fondamentale che le famiglie interessate prestino attenzione ai requisiti e alla corretta compilazione della domanda per evitare eventuali rifiuti.

Sarà possibile ottenere supporto attraverso i Caf, i Patronati e i contact center dell’INPS, che forniranno assistenza ai cittadini nella compilazione e presentazione della documentazione.

Un aiuto concreto per le famiglie italiane

Questo bonus rappresenta una risposta concreta del Governo alla fragilità economica delle famiglie italiane, offrendo un sostegno diretto per coprire i costi dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. In un momento in cui le spese per l’energia e i servizi sono in continuo aumento, questo contributo potrà rappresentare un sollievo per molte famiglie, assicurando che i loro cari possano ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Il Bonus di 850 euro al mese è una misura che dimostra l’impegno del Governo nel sostenere le famiglie più fragili. Rivolto agli anziani con gravi difficoltà economiche e fisiche, questo aiuto sarà disponibile a partire dal 2025, affiancandosi alle altre forme di sostegno già esistenti. Le famiglie interessate sono invitate a monitorare gli sviluppi normativi e a prepararsi a presentare la documentazione richiesta per accedere a questo importante beneficio.