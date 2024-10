Un ragazzo di 16 anni arrestato per aver messo a segno due rapine in poche ore ai danni di uffici postali a Cesa e Crispano. Il giovane, accompagnato da un complice non ancora identificato, ha agito armato di taglierino e con il volto coperto da una mascherina FFP2. I due hanno minacciato i dipendenti e il direttore degli uffici postali, riuscendo a farsi consegnare 1.500 euro a Cesa e 1.300 euro a Crispano, per poi fuggire in auto.

L’arresto del minorenne

I carabinieri delle stazioni di Cesa e Parete, coordinati dalla Compagnia di Aversa e con il supporto della Procura dei Minorenni di Napoli e della Compagnia di Caivano, sono intervenuti tempestivamente. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza fornite da Poste Italiane, gli investigatori sono riusciti a identificare il 16enne, riconoscendone l’abbigliamento e le caratteristiche fisiche.

Perquisizione e arresto

Le forze dell’ordine si sono recate a casa del giovane a Giugliano, trovandolo in possesso del taglierino utilizzato durante le rapine e di una somma di denaro simile a quella sottratta negli uffici postali. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato. Le indagini proseguono per identificare il complice ancora a piede libero.