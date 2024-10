Un’importante operazione di controllo notturna, condotta dai Carabinieri nei quartieri centrali di Napoli, Vomero e Arenella, ha portato a significativi risultati, tra arresti, sequestri di armi e sanzioni amministrative. L’intervento, volto a garantire la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, ha visto il coinvolgimento anche di forze della Guardia di Finanza, Polizia Locale, ASL Napoli 1 e l’Ispettorato del Lavoro.

Armi e Arresti

Durante i controlli in Piazzetta Carolina, i Carabinieri hanno notato un gruppo di ragazzi riuniti attorno a scooter parcheggiati. Uno di loro, un giovane di appena 16 anni, si è mostrato particolarmente nervoso all’avvicinarsi della pattuglia. A seguito del controllo, i militari hanno rinvenuto nella tasca del ragazzo una pistola calibro 7,62 Zastava Tokarev, un’arma utilizzata durante le guerre jugoslave e con la matricola abrasa, pronta a sparare con cinque cartucce nel caricatore. Il ragazzo è stato arrestato per porto di arma clandestina e condotto al centro di detenzione per minori ai Colli Aminei.

Un secondo giovane, un 18enne, è stato trovato in possesso di una scacciacani senza tappo rosso, rendendone difficile l’identificazione immediata, e di un coltello a serramanico. Anche lui è stato denunciato.

Al Vomero, un altro minore, appena 15enne, portava con sé un bastone telescopico, vietato dalla legge, e nonostante la sua dichiarata ignoranza sul divieto, è denunciato. Un altro uomo di 40 anni è trovato con un coltello addosso, venendo anch’egli denunciato.

Controlli sulle Strade e Denunce

L’attività di controllo si è estesa anche al codice della strada. In centro città, sono identificate 38 violazioni al codice, con particolare attenzione all’area pedonale di Piazza Dante. Diversi i casi di guida senza patente, tra cui due giovani fermati e denunciati per non aver mai conseguito la licenza di guida. Anche al Vomero, i Carabinieri hanno elevato numerose contravvenzioni, soprattutto per guida senza casco: in totale, 22 le persone sanzionate.

Verifiche negli Esercizi Commerciali

Con la collaborazione delle altre autorità, sono controllati 24 esercizi commerciali tra Vomero e Arenella. 12 attività sono sanzionate per carenze igienico-sanitarie e 4 sospese per gravi irregolarità, con un totale di multe che supera i 22mila euro. Tra le altre violazioni emerse, figurano anche il mancato pagamento del canone Rai e l’omessa emissione di scontrini fiscali. In un ristorante, sono identificati sei lavoratori in nero, con la conseguente sospensione dell’attività e una multa che ammonta a 18mila euro.

Altri Reati e Denunce

Nel bilancio complessivo dei controlli, un 42enne e un 34enne sono denunciati per guida senza patente, un 23enne è denunciato per evasione e un 33enne per detenzione di droga a fini di spaccio. La presenza di forze dell’ordine nei quartieri mirava a contrastare non solo i fenomeni di criminalità, ma anche il rispetto delle normative igieniche e lavorative, così come le regole di circolazione stradale.