Nel pomeriggio, nell’ambito dei controlli intensificati dalla Questura di Napoli per contrastare il possesso di armi tra i minori, la Polizia di Stato ha intercettato e denunciato un quindicenne nei Quartieri Spagnoli. Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante una perlustrazione in vico Paradiso, hanno notato un ragazzo che, con fare sospetto, ha raccolto un oggetto da terra e l’ha nascosto nella cintura dei pantaloni.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare il giovane trovato in possesso di una pistola a salve calibro 8, marca Bruni, con due cartucce a salve. Il minore, identificato come un 15enne napoletano, è denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e successivamente affidato ai genitori.

Questi controlli fanno parte di un piano più ampio della Polizia di Napoli per affrontare il problema del possesso e utilizzo di armi tra i giovani nei quartieri della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza della zona e prevenire potenziali situazioni di rischio.