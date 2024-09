L’iniziativa dello “zaino solidale” nasce per sostenere le famiglie meno abbienti, aiutando gli alunni a ottenere il materiale scolastico necessario. Promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Pollena Trocchia, questa iniziativa permette ai cittadini di contribuire attraverso la donazione di materiale scolastico come libri, quaderni e articoli di cancelleria. Le ceste per le donazioni sono posizionate nella casa comunale e presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti, offrendo un punto di raccolta accessibile a tutti. Il progetto punta a garantire il diritto allo studio e a sostenere gli studenti meno fortunati, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, quando le spese per il materiale possono diventare gravose per molte famiglie, in particolare quelle numerose.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Arturo Cianniello, ha espresso la volontà di essere vicini a tutta la comunità scolastica e ha sottolineato come questa iniziativa possa rappresentare una combinazione di solidarietà e sostegno allo studio. Il materiale raccolto sarà distribuito in forma anonima grazie alla collaborazione tra scuole e parrocchie locali.

Il sindaco Carlo Esposito ha confermato che questo progetto è parte degli sforzi dell’Amministrazione Comunale per migliorare le scuole del territorio, garantendo al contempo che l’inizio dell’anno scolastico si svolga in modo ordinato.