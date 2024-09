Un’ennesima storia di sofferenza familiare si è consumata in un appartamento, dove i genitori di un uomo di 45 anni hanno vissuto un incubo legato alle dipendenze del figlio. La situazione, già insostenibile da tempo, è culminata in un episodio di violenza che ha portato all’arresto del giovane da parte dei carabinieri. I genitori, entrambi anziani, si sono trovati costretti a chiedere aiuto ai vicini di casa per ottenere denaro da prestare al figlio, vittima di ludopatia e tossicodipendenza.

La vita quotidiana di questa famiglia si è trasformata in un vero e proprio calvario. Con un’unica pensione mensile a sostegno delle spese familiari, e un figlio che pretendeva continuamente somme di denaro, la situazione era diventata insostenibile. Le richieste andavano dai 20 ai 50 euro, a fronte di un modesto stipendio di circa 700 euro mensili guadagnato senza un contratto di lavoro. La pressione economica ha costretto i genitori a chiedere prestiti ai vicini, pur di mantenere un minimo di serenità e di evitare le furiose sfuriate del figlio. Questi momenti di vulnerabilità e impotenza hanno messo a dura prova la loro dignità, costringendoli a ricorrere a forme di aiuto non abituali, in un tentativo di salvaguardare un po’ di pace in casa.

Sabato sera, però, la situazione è degenerata. Qualcuno ha udito urla provenienti dall’appartamento e, poco dopo, il fragore di vetri rotti e di mobili distrutti. Il conflitto è sfociato in un episodio di violenza che ha richiamato l’attenzione dei carabinieri della tenenza di Ercolano. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, trovando il 45enne in strada, mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione. Subito dopo, è stato bloccato e arrestato per maltrattamenti ed estorsione.

Il suo arresto ha messo fine a un ciclo di violenza che ha colpito non solo i suoi genitori, ma che riflette anche una società che spesso fatica a trovare risposte adeguate a problemi complessi come la dipendenza da droga e il gioco d’azzardo. Ora, il 45enne si trova in carcere, in attesa di giudizio, mentre i genitori possono finalmente sperare in un futuro meno opprimente.