Il Governo italiano è attualmente impegnato a contrastare il crescente calo demografico e, con la nuova Legge di Bilancio, intende incrementare i sostegni economici a favore delle famiglie e, tra le iniziative più attese spicca il Bonus Natale, precedentemente conosciuto come Bonus Befana, indennità di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo inferiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico, sarà ora erogata nel mese di dicembre 2024, contestualmente alla tredicesima, anziché a gennaio come previsto inizialmente, tutto però previa domanda.

Bonus Natale: un aiuto concreto per le famiglie

Questo bonus da 100 euro previa domandanasce con l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie italiane che si trovano in situazioni di difficoltà a causa del caro vita. L’importo di 100 euro rappresenta un contributo significativo per affrontare le spese di fine anno e verrà accreditato come somma netta, ovvero non soggetta a tassazione e non inclusa nel reddito imponibile del lavoratore.

Requisiti per ottenere il Bonus Natale da 100 euro previa domanda

Per poter beneficiare del Bonus Natale, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro lordi annui.

Essere sposati, non separati o divorziati, e avere almeno un figlio fiscalmente a carico. In alternativa, il bonus può essere richiesto da genitori single con un figlio a carico, in assenza o mancato riconoscimento dell’altro genitore.

Un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni spettanti.

Come fare domanda per il Bonus Natale

Il bonus non sarà accreditato automaticamente, ma dovrà essere richiesto direttamente al proprio datore di lavoro. La domanda dovrà essere presentata in forma scritta, dichiarando il possesso dei requisiti necessari e includendo i codici fiscali del coniuge e dei figli per facilitare le verifiche. Una volta inviata la richiesta, spetterà al datore di lavoro o al sostituto d’imposta verificare l’idoneità del richiedente.

Importo del Bonus da 100 euro previa domanda e dettagli

Sebbene il Bonus Natale ammonti a 100 euro netti, il valore effettivo potrebbe variare in base al periodo lavorato durante l’anno. Ad esempio, chi ha lavorato solo metà anno riceverà 50 euro, mentre chi ha lavorato per otto mesi avrà diritto a 66,66 euro. Questo calcolo è simile a quello utilizzato per determinare la tredicesima mensilità.

Il Bonus Natale 2024 da 100 euro previa domanda rappresenta un piccolo ma prezioso contributo che il Governo ha deciso di anticipare per aiutare le famiglie italiane durante le festività. La decisione di erogarlo a dicembre, anziché a gennaio, è stata resa possibile dal miglioramento delle entrate fiscali. Questo incentivo non solo offre un sostegno economico concreto, ma rispecchia anche l’impegno dell’esecutivo nel fronteggiare il difficile contesto economico attuale e sostenere chi è maggiormente colpito dal caro vita.