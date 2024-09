Nella tarda serata di ieri, un uomo di 34 anni di origini marocchine è stato ferito con un’arma da taglio a Crispano, in provincia di Napoli. L’episodio si è verificato durante un tentativo di rapina avvenuto in una strada non ancora precisata della cittadina campana.

I Dettagli dell’Accaduto

Il 34enne, senza fissa dimora, è stato colpito con un coltello all’avambraccio destro. Dopo l’aggressione, è riuscito a raggiungere l’ospedale di Frattamaggiore, dove è stato soccorso dai medici. Le ferite riportate, fortunatamente non gravi, hanno richiesto una prognosi di 15 giorni.

Intervento dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono subito intervenuti presso l’ospedale di Frattamaggiore per avviare le indagini e raccogliere le prime testimonianze. Al momento, non sono stati forniti dettagli precisi sulla dinamica del tentativo di rapina o sull’identità degli aggressori.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda e identificare i responsabili dell’aggressione. Al momento, nessuna pista è esclusa, e si stanno esaminando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori prove.

Sicurezza a Crispano

Questo episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza in alcune aree della provincia di Napoli. Le autorità locali invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi attività sospetta.