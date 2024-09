“Ti spezzo a terra… puoi anche avere il morto in casa”. Erano convocate, anche in una palestra di pugilato, e minacciate, anche con armi e mazze da baseball, le vittime di usura insolventi, quando le rate pattuite per la restituzione del debito non arrivavano. A documentarlo sono stati i carabinieri e la Dda di Napoli nell’ambito dell’indagine anti usura sfociata oggi in un’ordinanza del gip che ha disposto 15 arresti.

Dalle acquisizione dei militari dell’arma (nucleo operativo di Poggioreale, Nucleo Investigativo di Napoli e dei Gruppi Carabinieri di Napoli e di Castello di Cisterna) è emerso, per esempio, che a fronte di un prestito di 10mila euro bisognava restituirne 30mila in 24 mesi: 13mila nei primi 12 mesi e poi fino all’estinzione del debito altri 17mila. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da due fratelli, principali vittime della banda, tartassati in ogni modo possibile, anche facendo riferimento a una presunta contiguità con il clan Contini, componente di rango della cosiddetta Alleanza di Secondigliano.

I reati, contestati, a vario titolo, sono usura ed estorsione ma la Dda (pm Alessandra Converso, procuratore aggiunto Rosa Volpe) ha anche ipotizzato l’aggravante mafiosa che però non è ritenuta sussistente dal giudice. I tassi di interesse inizialmente applicati dalla banda erano vertiginosi: documentate anche richieste che sfioravano il 1000%. Pressioni impossibili da sopportare per le vittime che alla fine però riuscivano a ottenere importanti riduzioni comunque ben oltre il consentito: in un caso la richiesta era del 137,14% con tanto di rate “a fondo perduto” in caso di mancato rispetto dei termini di restituzione.

Il debitore però era incapace di sostenere la restituzione di quel peso economico e la banda ha deciso di essere più clemente: alla fine a fronte di un prestito di 3500 euro ne sono restituiti solo 5900, per un tasso complessivo di 48,40%. Ma sono state documentate dai militari prestiti restituiti a tassi del 188%, 205% e anche superiori, per debiti di piccola entità, di qualche migliaio di euro. Tassi che scendevano, ma sempre rimanendo ben oltre al tasso effettivo globale medio stabilito dal ministero dell’economia e della finanza, quando i prestiti erano nell’ordine di diverse decine di migliaia di euro. Spesso, quando le rate non erano rispettate, le vittime convocate, anche in una palestra di pugilato, picchiate e minacciate – anche di morte – con armi e con mazze da baseball in pugno.