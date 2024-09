Il Bonus ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) da 800 euro si avvicina alla scadenza per le domande, fissata al 31 ottobre 2024. L’INPS ha ricordato sui suoi canali social che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, che soddisfano i requisiti necessari, possono ancora richiedere questa indennità entro il termine stabilito.

Cos’è il Bonus ISCRO da 800 euro?

L’ISCRO è una misura di sostegno economico introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali a partire dal 1° gennaio 2024. È destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi coloro che partecipano a studi associati o società semplici con reddito da lavoro autonomo.

Requisiti per Accedere all’ISCRO, il Bonus da 800 euro

Per ottenere l’indennità ISCRO, è necessario soddisfare una serie di requisiti:

Iscrizione alla Gestione Separata: La misura è riservata ai lavoratori autonomi e ai professionisti con partita IVA attiva.

Nessun trattamento pensionistico: Il richiedente non deve essere titolare di pensione né essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Non beneficiario di Assegno di inclusione.

Reddito inferiore al 70% della media dei redditi: Nell’anno precedente alla domanda, il reddito da lavoro autonomo deve essere inferiore al 70% della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti.

Reddito non superiore a 12.000 euro: Il reddito dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda non deve superare questa soglia.

Regolarità contributiva: È necessario essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori.

Calcolo dell’Indennità ISCRO, il Bonus da 800 euro

L’indennità ISCRO è pari al 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti a quello che precede la domanda. Ad esempio, per una domanda presentata nel 2024, si considera la media dei redditi dichiarati nel 2021 e 2022. Se tali redditi sono rispettivamente 6.000 e 5.000 euro, la media risulterebbe di 5.500 euro. Su base semestrale, si ottiene una cifra di 2.750 euro, e la prestazione sarà pari al 25% di questa somma, cioè 687,50 euro.

Tuttavia, la normativa prevede che l’importo mensile minimo dell’indennità sia di 250 euro, mentre l’importo massimo è di 800 euro. Questi importi sono rivalutati annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Durata e Modalità di Erogazione

Il Bonus ISCRO da 800 euro è erogato per sei mesi a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, senza comportare accredito di contribuzione figurativa.

Scadenze e Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda per l’indennità ISCRO deve essere presentata all’INPS esclusivamente tramite i canali telematici entro il 31 ottobre 2024. Se la data cade di domenica, la scadenza sarà automaticamente prorogata al primo giorno non festivo.

Le domande si possono inviare a partire dal 15 giugno di ogni anno tramite il sito INPS, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”. Una volta inviata la domanda, è possibile monitorarne lo stato, accedere alle ricevute e aggiornare le informazioni di pagamento.

Il Bonus ISCRO da 800 euro rappresenta un importante strumento di sostegno per i lavoratori autonomi in difficoltà economica. Chi rispetta i requisiti ha ancora tempo fino al 31 ottobre 2024 per presentare la domanda. Risulta fondamentale tenere d’occhio le scadenze e completare la procedura in tempo per ottenere il beneficio.