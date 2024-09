La città di Napoli ha avviato un’importante iniziativa per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, introducendo nuovi cassonetti e cestini “intelligenti”. Questi strumenti tecnologici, progettati per ottimizzare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale, sono stati installati in alcune delle aree più centrali della città, come Piazza Santa Maria degli Angeli, via Toledo e Piazza Trieste e Trento.

I nuovi cassonetti “intelligenti”

In Piazza Santa Maria degli Angeli e nelle zone limitrofe, come via Gennaro Serra e Piazza Carolina, sono stati collocati i primi cassonetti dotati di lettori elettronici. Questi cassonetti, accessibili esclusivamente tramite speciali card distribuite alle utenze domestiche e non domestiche, rappresentano un sistema di raccolta avanzato e sicuro. L’accesso controllato ha lo scopo di:

Prevenire l’abbandono illegale dei rifiuti, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano conferire i rifiuti.

Monitorare il flusso di rifiuti, raccogliendo dati per migliorare l’efficienza della raccolta.

Ottimizzare il lavoro degli operatori ecologici, rendendo più facile pianificare le operazioni di svuotamento.

Inoltre, il design dei cassonetti è stato studiato per integrarsi perfettamente con i luoghi iconici della città, combinando tecnologia e estetica urbana.

Cestini tecnologici a Piazza Trieste e Trento e via Toledo

Parallelamente ai cassonetti, sono stati installati i primi cestini “intelligenti” in via Toledo e Piazza Trieste e Trento. Questi cestini, alimentati da energia solare, sono dotati di un sistema di compattazione avanzato che consente di ridurre il volume dei rifiuti fino a una capacità massima di 120 litri. Una volta pieno, il cestino invia automaticamente un segnale al sistema centrale, facilitando l’intervento tempestivo degli operatori di Asia Napoli.

Le caratteristiche principali di questi cestini includono:

Riduzione del volume dei rifiuti, grazie al sistema di compattazione.

Notifiche automatiche, che permettono di gestire le operazioni di svuotamento in maniera efficiente.

Energia solare, che alimenta il sistema, riducendo l’impatto energetico e i costi operativi.

Un passo verso una città più pulita e tecnologica

Secondo l’Amministratore Unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, questa iniziativa rappresenta solo l’inizio di una serie di miglioramenti per la raccolta rifiuti in città. Durante l’evento per il 25° anniversario di Asia Napoli, sono state annunciate ulteriori innovazioni, tra cui:

Un nuovo sito web per facilitare la comunicazione con i cittadini.

L’installazione progressiva di infrastrutture tecnologiche in diverse zone della città.

Servizi di monitoraggio avanzati, per una raccolta dei rifiuti sempre più efficiente e sostenibile.