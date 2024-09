A Portici, un episodio grave e inquietante ha scosso la comunità locale: un dispositivo salvavita essenziale per una bimba di tre anni, affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, è stato rubato. Il furto è avvenuto mentre i familiari della piccola si stavano occupando di sistemarla sulla sedia a rotelle.

I Dettagli del Furto

Il dispositivo salvavita, contenuto in una custodia insieme a uno zainetto, era stato momentaneamente appoggiato all’ingresso del palazzo mentre i familiari si occupavano di prendere la bimba dalla macchina e sistemarla. Approfittando di un attimo di distrazione, il ladro ha rubato il macchinario cruciale per la gestione delle vie respiratorie della bambina.

L’Appello delle Autorità

Francesco Borrelli, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ha sollevato la questione pubblicamente, sottolineando l’urgenza e la gravità della situazione. “Il ladro dimostri di avere una coscienza e restituisca il macchinario contenente i parametri vitali della piccola, stabiliti dai medici che la seguono a Roma”, ha dichiarato Borrelli. “Una bimba che a soli tre anni combatte una battaglia così dura non merita l’accanimento del delinquente di turno.”

La Reazione della Comunità

Aldo Agnello, consigliere comunale di Europa Verde a Portici, ha espresso preoccupazione e solidarietà. “Questo atto ignobile non solo mette a rischio la salute della bambina, ma dimostra un livello di crudeltà inaccettabile. La comunità deve unirsi per chiedere la restituzione immediata del dispositivo e garantire che simili episodi non accadano più.”