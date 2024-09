A Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha emesso due ordinanze di sgombero immediato riguardanti le Vele Gialla e Rossa nel quartiere Scampia, a causa di gravi rischi per la sicurezza pubblica. Gli edifici coinvolti, in particolare gli isolati C e D, ospitano appartamenti comunali in condizioni di pericolo, soprattutto per quanto riguarda le rampe di accesso. Lo sgombero coinvolge 23 appartamenti nella Vela Gialla e 30 nella Vela Rossa, di cui 11 già liberati. Le autorità stanno lavorando per notificare lo sgombero alle restanti famiglie e identificare eventuali occupanti non ancora riconosciuti.

Questi provvedimenti sono parte del progetto di riqualificazione Restart Scampia, che prevede la demolizione delle Vele Gialla e Rossa per far spazio a 20 nuovi edifici con 433 alloggi a basso impatto ambientale. Il piano mira a creare un ambiente abitativo sostenibile, includendo spazi multifunzionali per la comunità, con servizi gestiti da associazioni e cooperative. Il trasferimento degli abitanti nelle nuove strutture è previsto in due fasi: prima quelli della Vela Gialla entro il 2025, seguiti da quelli della Vela Rossa nel 2026, prima della demolizione definitiva di entrambi gli edifici.