Un uomo di 50 anni, originario di Napoli, è finito nei guai per reati ambientali a causa di un’azione di abbandono illecito di rifiuti. I carabinieri forestali del gruppo di Avellino, in sinergia con la stazione locale dell’Arma, hanno denunciato l’individuo per aver trasportato e sversato rifiuti speciali non pericolosi su un terreno demaniale a Marzano di Nola.

Secondo le indagini, l’uomo ha utilizzato un autoveicolo per abbandonare i rifiuti, che derivavano da operazioni di pulizia e potatura di fondi privati. Questo comportamento non solo viola le leggi ambientali, ma rappresenta anche un grave rischio per l’ecosistema locale, poiché i rifiuti possono inquinare il suolo e compromettere la qualità dell’aria e dell’acqua.

I carabinieri forestali, accortisi della situazione, sono intervenuti prontamente. Durante il controllo dell’area, hanno scoperto i materiali abbandonati e hanno immediatamente avviato le procedure necessarie per rimuoverli in modo sicuro. Nel corso dell’operazione, è anche effettuato il sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

Questo episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di interventi attuati dai carabinieri forestali nella regione, dove il problema dei rifiuti abbandonati continua a destare preoccupazione. Le autorità invitano i cittadini a segnalare comportamenti illeciti, ricordando che l’abbandono di rifiuti non solo danneggia l’ambiente, ma può avere conseguenze legali severe per chi viola le normative in materia di gestione dei rifiuti.