La presidente di Federcasalinghe/Obiettivo Famiglia, Federica Gasparrini, ha espresso profondo dolore e indignazione per la tragica esplosione che ha colpito una famiglia di Saviano, in provincia di Napoli. L’incidente, causato dallo scoppio di una bombola del gas in una palazzina, ha portato alla morte di una madre e di due dei suoi figli. Il terzo figlio, di due anni, e il padre sono attualmente ricoverati in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate.

La dichiarazione di Federica Gasparrini

In una nota ufficiale, Federica Gasparrini ha commentato:

“Abbiamo convocato con estrema urgenza il Comitato Esecutivo Nazionale per assumere decisioni su iniziative risolutive che chiamino alla responsabilità il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sotto il cui Dicastero ricade l’Edilizia Pubblica e Privata.”

Gasparrini ha sottolineato come la presenza di bombole del gas nelle abitazioni rappresenti un pericolo costante per le famiglie, chiedendo l’eliminazione totale di queste attrezzature, che ancora oggi vengono utilizzate in molte case italiane.

Una richiesta di intervento immediato

La presidente di Federcasalinghe ha espresso forti critiche verso l’attuale situazione legislativa, definendo “una vergogna” il fatto che si parli di assicurazione obbligatoria per le case senza prevedere, allo stesso tempo, misure di sicurezza più rigide per la rimozione delle bombole di gas dalle abitazioni private. Secondo Gasparrini, è necessario che il governo introduca una normativa che finanzi la sostituzione delle bombole con soluzioni più sicure, garantendo così la tutela delle famiglie e delle abitazioni circostanti.

La necessità di prevenzione

L’esplosione di Saviano ha riacceso il dibattito sulla sicurezza domestica, soprattutto nelle aree dove l’uso di bombole del gas è ancora diffuso. L’evento tragico, che ha causato la morte di quattro persone, evidenzia la necessità di maggiori controlli e di investimenti infrastrutturali per garantire abitazioni più sicure e modernizzate.

Gasparrini ha ribadito l’importanza di prendere provvedimenti immediati, affinché simili tragedie non si ripetano più. Federcasalinghe si impegnerà a sensibilizzare il governo e le istituzioni competenti affinché si adotti una politica nazionale per la messa in sicurezza delle abitazioni, eliminando rischi evitabili come quello delle bombole di gas.