Ancora una tragedia sulla Mingardina, la strada provinciale tristemente nota per la sua pericolosità. Nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Celle di Bulgheria, un grave scontro tra due auto ha causato la morte di una donna di nazionalità tunisina, residente a Napoli. Il bilancio dell’incidente è pesante: oltre alla vittima, altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo in condizioni critiche trasportato d’urgenza all’ospedale.

La dinamica dell’incidente

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva già segnalata in passato come luogo di numerosi sinistri, alcuni dei quali molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, tra le possibili cause dell’incidente potrebbero esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia o una manovra azzardata.

I soccorsi e la viabilità

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri delle compagnie di Sapri e Camerota, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Il traffico lungo la Mingardina ha subito pesanti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito.

Un bilancio tragico

Questo nuovo incidente si aggiunge alla lunga lista di sinistri che negli anni hanno segnato la Mingardina, rendendo ancora più urgente un intervento di messa in sicurezza della strada. La comunità è sotto shock per l’ennesima vittima e per i feriti che stanno lottando tra la vita e la morte in ospedale.