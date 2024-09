In un periodo di incertezze economiche e instabilità globale, è importante cogliere tutte le opportunità di sconti, benefici fiscali e detrazioni offerti dal Governo. Tra le misure più recenti, spicca il nuovo Bonus da 500 euro per ciascun figlio erogato dall’INPS. Questo contributo rappresenta un sollievo per molte famiglie, soprattutto quelle più numerose, che affrontano il costante aumento dei prezzi dei beni essenziali.

Cos’è il Bonus figli da 500 euro?

Il Bonus è un contributo una tantum del valore di 500 euro destinato ai figli e agli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.a e di quelli iscritti alla Gestione Postelegrafonici. Possono richiederlo i genitori o i tutori dei figli nati o adottati nel 2023, a patto che soddisfino i requisiti stabiliti dall’INPS. Anche i figli dei pensionati o ex dipendenti di Poste Italiane hanno diritto a questo beneficio.

Chi può fare domanda?

I destinatari del Bonus sono:

I figli e orfani di dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.a.;

Gli iscritti alla Gestione Postelegrafonici, soggetti alla trattenuta mensile dello 0,40%;

I figli dei pensionati del Gruppo Poste Italiane o ex dipendenti IPOST.

Requisiti per accedere al Bonus

Per ottenere il Bonus, è necessario aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare l’ISEE familiare. La graduatoria per l’erogazione del Bonus sarà stilata sulla base dell’ISEE: in caso di parità, verrà data precedenza ai nuclei familiari con l’ISEE più basso e a quelli in cui il titolare del diritto ha maggiore anzianità d’iscrizione alla Gestione Postelegrafonici.

Come richiedere il Bonus

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Prestazioni Welfare dell’INPS. Il termine per presentare la domanda è fissato per le ore 12:00 del 31 ottobre 2024. Dal 12 novembre 2024, sarà possibile verificare lo stato della propria domanda ed eventualmente richiedere il riesame in caso di errori o incongruenze.

Perché è importante fare domanda subito?

Questo Bonus rappresenta una grande opportunità per le famiglie, offrendo un aiuto concreto in un periodo di crescenti difficoltà economiche. Non perdere questa occasione: invia la domanda entro i termini stabiliti per assicurarti un beneficio che può alleggerire notevolmente le spese familiari.