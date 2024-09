Napoli è stata teatro di due gravi episodi di violenza negli ultimi giorni, che hanno visto coinvolti cittadini stranieri senza fissa dimora. Il primo caso riguarda un omicidio avvenuto sabato mattina nei giardinetti di viale Dohrn, dove una lite per una coperta è degenerata in tragedia. Il secondo, invece, ha avuto come movente la gelosia, culminando con la morte di un gambiano il 26 agosto.

Lite per una coperta sfocia in omicidio

La vicenda più recente ha coinvolto due tunisini, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano, che dormivano nei giardinetti di viale Dohrn. La disputa è iniziata per l’unica coperta disponibile. Quello che sembrava un semplice litigio si è trasformato rapidamente in una violenta colluttazione, culminata quando un 33enne ha estratto un coltello e ha sgozzato il connazionale.

Il 33enne è stato rintracciato in piazza Garibaldi grazie a un’operazione congiunta tra la Squadra mobile della questura e i carabinieri del Nucleo radiomobile. Anche i militari dell’operazione Strade Sicure hanno contribuito alla sua cattura. Il movente sembra legato unicamente alla lite per la coperta, anche se non si esclude che vi fossero contrasti pregressi tra i due.

Omicidio per gelosia: gambiano ucciso da un 17enne

Un altro tragico episodio è avvenuto il 26 agosto, quando un giovane dominicano di 17 anni, regolarmente residente a Napoli, ha accoltellato a morte un gambiano di 30 anni, irregolare sul territorio italiano. Il motivo? La gelosia per dei complimenti inappropriati rivolti alla fidanzata del 17enne.

La situazione è degenerata rapidamente, con l’adolescente che ha affrontato il gambiano in una colluttazione, insieme a un altro cittadino di Santo Domingo. Dopo la rissa, il giovane dominicano ha estratto un coltellino e ha colpito il gambiano, uccidendolo. Entrambi i sospettati sono stati arrestati poco dopo dagli agenti della questura.

La situazione della criminalità straniera a Napoli

Questi due omicidi hanno alimentato il dibattito sulla crescente criminalità tra cittadini stranieri a Napoli. Sebbene i motivi alla base di questi episodi siano stati diversi — dalla lite per una coperta alla gelosia — resta alta la preoccupazione per la sicurezza nella città, soprattutto in relazione alla presenza di individui irregolari sul territorio.