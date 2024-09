Un uomo di 44 anni, Roberto Benincasa di Cava de’ Tirreni, è stato arrestato dopo una serie di eventi che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. La situazione si è svolta venerdì scorso, intorno alle 11 del mattino, in una zona trafficata di Torella dei Lombardi, dove le forze dell’ordine erano impegnate in un servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione studentesca.

L’episodio è iniziato quando Benincasa è notato mentre litigava animatamente con una donna a bordo della sua Smart. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della polizia municipale, hanno deciso di intervenire e hanno intimato l’alt per un controllo. La donna è fatta scendere dall’auto, ma Benincasa, in evidente alterazione alcolica, ha ignorato l’invito e ha accelerato la marcia, tentando di fuggire e creando pericolo per la pubblica incolumità.

Dopo una breve fuga, è bloccato dalle pattuglie. Durante l’arresto, ha aggredito una dirigente della polizia, infliggendole ferite per le quali i sanitari hanno previsto una prognosi di trenta giorni. Questo comportamento ha portato all’aggravante di resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, durante il controllo della vettura, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica priva di matricola e marca, con un caricatore carico di nove cartucce, nascosta sotto il sedile posteriore dell’auto e avvolta in una busta di plastica nera. Questa scoperta ha comportato l’accusa di possesso di arma clandestina.

Benincasa è arrestato sul posto e, nella mattinata di ieri, è sottoposto a convalida dell’arresto. Il giudice Annamaria Ferraiolo ha disposto il suo trasferimento in carcere, segnando un intervento deciso delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità.