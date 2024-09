Il recente passaggio di alcuni canali Rai al nuovo standard DVB-T2 per il digitale terrestre ha messo in difficoltà chi possiede televisori non compatibili con il nuovo sistema, ma per loro ci sono i Bonus Tv e decoder. Se anche tu hai un apparecchio che non supporta la codifica HEVC Main 10, dovrai sostituirlo o renderlo compatibile tramite un decoder.

Cosa Sono i Bonus per il DVB-T2 Tv e decoder?

Negli anni precedenti, il governo aveva introdotto diversi incentivi, come sconti e rottamazioni, per aiutare i cittadini a passare alla nuova tecnologia. Tuttavia, ad oggi questi bonus non sono più attivi per la maggior parte della popolazione.

L’unico bonus ancora disponibile è il Bonus Decoder a Casa, che può essere richiesto fino al 31 ottobre 2024 da una specifica categoria di cittadini per le loro tv.

Requisiti per Ottenere il Bonus Decoder e tv a Casa

Questo bonus è riservato a determinate persone che soddisfano i seguenti requisiti:

Essere titolari di un abbonamento al servizio di radiodiffusione italiano (ad esempio, il canone Rai).

Avere almeno 70 anni.

Percepire una pensione inferiore ai 20.000 euro annui.

Se rientri in questi requisiti, potrai ricevere un decoder compatibile con il DVB-T2 gratuitamente a casa, con la possibilità di ricevere assistenza per l’installazione.

Come Richiedere il Bonus Decoder a Casa

Ci sono tre metodi per richiedere il bonus:

Telefonare al numero 800 776 883, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 (festivi esclusi), e seguire le istruzioni per la consegna del decoder.

Recarsi presso uno degli uffici postali in Italia. Ci sono circa 13.000 uffici disponibili per accettare le richieste durante gli orari di apertura.

Visitare il sito web www.prenotazionedecodertv.it per completare la richiesta online.

Se hai un televisore che non supporta il nuovo digitale terrestre DVB-T2, e rientri nei requisiti per il Bonus Decoder a Casa e tv , hai tempo fino al 31 ottobre 2024 per richiederlo. È un’opportunità da non perdere per continuare a seguire i tuoi programmi preferiti senza interruzioni, approfittando di un servizio completamente gratuito.