Una tragica scoperta è fatta sulle sponde del lago della diga di Conza della Campania, dove è rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 46 anni, originario di Sturno. La segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno trovato il cadavere all’interno di una tenda da campeggio situata vicino alla riva del lago.

L’uomo si sarebbe accampato nel pomeriggio precedente con l’intento di pescare, ma purtroppo è deceduto durante la notte. Gli effetti personali del pescatore sono trovati all’interno della tenda, e il personale medico della guardia medica di Sant’Andrea di Conza, intervenuto sul posto, ha constatato il decesso senza rilevare segni di violenza esterna.

Gli accertamenti sono in corso da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri per chiarire le cause della morte, anche se al momento sembra escludersi un atto criminale.

Questa drammatica vicenda ha scosso la comunità locale, già duramente colpita da altre tragedie recenti.