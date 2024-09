Un gesto di grande onestà è avvenuto nel cimitero di Caivano, dove un dipendente comunale, Paolo B., ha ritrovato e restituito un portafoglio smarrito contenente 600 euro in contanti e documenti importanti. Il portafoglio apparteneva a un’anziana signora residente al Nord, ma di origine campana, che si era recata al cimitero per rendere omaggio ai suoi defunti.

Il Ritrovamento e la Restituzione

Paolo, durante il suo consueto giro di controllo prima della chiusura, ha notato il portafoglio abbandonato su una panchina. Con il cimitero ormai deserto, ha subito iniziato la ricerca della legittima proprietaria. Dopo aver indagato, ha scoperto che il portafoglio apparteneva a una donna anziana, per la quale la somma di denaro era destinata al pagamento di alcune bollette.

La Reazione dell’Anziana Signora

Commosso dall’onestà di Paolo, la signora ha espresso la sua gratitudine, sorpresa dal gesto inaspettato. Lo ha abbracciato e ringraziato ripetutamente, sottolineando come non tutti avrebbero agito allo stesso modo. “I soldi potevano essere presi e nessuno avrebbe saputo mai nulla”, ha detto l’anziana, visibilmente sollevata.

Le Parole di Paolo: Un Gesto di Semplice Onestà

Paolo ha dichiarato che trattenere il denaro non sarebbe stato giusto: “Non avrei mai incassato quella o altre somme, è un’azione che non mi appartiene. Non sarei certo diventato ricco, e avrei causato un grave danno all’anziana. Restituire il portafoglio è stata una scelta immediata e giusta”.

Il suo gesto ha permesso alla donna di affrontare con serenità le spese previste, dimostrando che l’onestà e il senso civico sono ancora valori fondamentali.