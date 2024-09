Consentire a tutte le corse della linea Napoli-Baiano di raggiungere direttamente i capolinea senza cambio a San Giorgio; soppressione della navetta Torre Annunziata con implementazione della linea di Sorrento, con più corse e cancellazione dei direttissimi; rivedere gli orari bus diretti da Baiano verso Napoli introducendo una corsa alle 7.15; regolare il funzionamento della navetta circolare Volla-Centro direzionale, vincolando le partenze all’arrivo del treno da Baiano e modificando il percorso per renderlo più breve. Sono le proposte avanzate oggi in Prefettura, nel corso di un incontro dedicato, dai rappresentanti di quattro comitati dei pendolari.

A renderlo noto, attraverso un comunicato stampa, sono Enzo Ciniglio, portavoce del comitato “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”; Salvatore Ferraro, portavoce del comitato Circumvesuviana-Eav, Salvatore Alaia, presidente del comitato E(a)vitiamolo di Sperone; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico di Ottaviano Cifariello Ets. Stando a ciò che riferiscono i comitati, “i rappresentanti di Eav hanno risposto che l’azienda non ha intenzione per il momento di modificare la programmazione sulla linea di Sorrento mentre, vista la dinamicità degli eventi, prende in esame la possibilità di istituire più corse dirette da Baiano a Napoli e viceversa, mentre per quanto riguarda i bus è promessa una verifica immediata”.

“Vista la situazione di grande criticità in cui versano le linee vesuviane e l’esiguo numero di treni disponibili – le ultime considerazioni – i comitati prendono atto di questa parziale apertura, confidando di trovare maggiore corrispondenza alle richieste presentate in un prossimo incontro da tenere a breve”.