I carabinieri di Gragnano hanno fermato il 31enne Vincenzo Paduano, pregiudicato di Pimonte, noto per precedenti furti, incluso quello delle offerte in una chiesa anni fa. Questa volta, l’uomo è accusato di tre furti in una sola notte, due dei quali riusciti e uno tentato, tutti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

I Tre Colpi

La prima azione criminale attribuita a Paduano riguarda il furto di una moto a Gragnano, poi ritrovata in una zona impervia nei pressi di Pimonte. Il secondo colpo ha avuto luogo in una pizzeria in via Motta Casa dei Miri, dove l’uomo, dopo aver forzato la serranda del locale, è riuscito a sottrarre 300 euro dal registratore di cassa.

Infine, Paduano ha tentato di entrare nei locali di un pastificio in via Ponte Trivione, ma senza successo.

Arresto e Accuse

Grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza, i carabinieri sono riusciti a identificare Paduano e a procedere con il fermo di indiziato di delitto. Il 31enne è ora detenuto in carcere, in attesa della convalida del fermo, con l’accusa di essere un ladro seriale, capace di mettere a segno tre furti in una sola notte.