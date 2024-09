Identificato dalla Squadra mobile di Napoli il cadavere trovato durante le operazioni di spegnimento di un incendio in via Torre Poerio, nel quartiere Pianura. Si tratta di un giovane di vent’anni, residente nella zona, che aveva un piccolo precedente penale ma nessuna condanna a suo carico. Il ragazzo era considerato vicino alla piccola criminalità locale.

Il Ritrovamento e l’Ipotesi Investigativa

Il corpo è stato scoperto dai Vigili del Fuoco mentre erano impegnati a domare le fiamme che avevano avvolto delle sterpaglie in un’area di campagna abbandonata. Gli investigatori ritengono probabile che l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente per rendere irriconoscibile il cadavere, coprendo così le tracce del crimine.

Un altro elemento che complica il quadro è la presenza di tre fori di proiettile sul corpo della vittima. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi nel luogo in cui il cadavere è stato ritrovato o se il giovane sia stato ucciso altrove e poi trasportato lì.

Le Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e capire chi possa aver avuto interesse a eliminare il giovane in questo modo. Al momento, tutte le piste restano aperte, ma si fa sempre più strada l’ipotesi di un regolamento di conti legato alla criminalità locale.

La Polizia, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, continuerà a raccogliere prove e testimonianze per risalire ai responsabili di questo brutale omicidio. Le autorità locali sono in allerta, considerando l’accaduto un segnale inquietante del livello di violenza presente in alcuni quartieri della città.