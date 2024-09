Dramma nella contrada Santianni, a Sant’Angelo dei Lombardi, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion carico di legna. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti sotto choc.

L’Intervento delle Autorità

Subito dopo l’incidente, i carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo della tragedia. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita presso l’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori esami.

Indagini in Corso

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari stanno effettuando una serie di accertamenti sul posto per comprendere se vi siano state eventuali responsabilità o condizioni particolari che possano aver contribuito alla tragedia.

Comunità Sotto Choc

L’incidente ha lasciato la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi in stato di shock. Eventi tragici come questo ricordano quanto possano essere fragili le vite nelle piccole realtà locali, dove il legame tra le persone è spesso molto forte e diretto.